Франция поддержала предложения Польши для ограничения украинского агроимпорта – СМИ

Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год. Это может привести к потерям Украины на сумму 1,2 млрд евро дохода от торговли.﻿ Об этом сообщае Politico, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск собрались на саммите Веймарского треугольника в пятницу, где призвали к поддержке Украины.

В то же время оба лидера договорились о сближении Парижа и Варшавы, сообщили дипломаты накануне важных переговоров во вторник вечером. Эти переговоры направлены на устранение разногласий, возникших в последний момент между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной.

Согласно оценкам Комиссии, на которые ссылались два анонимных дипломата, это изменение обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.

"Это огромное сокращение для страны, которая на самом деле нуждается во всей возможной помощи. Страны-члены, наиболее поддерживающие Украину, в то же время наносят ей наибольший вред" , - заявил один из дипломатов.

Если этот спор не удастся решить быстро, он может омрачить саммит лидеров ЕС в Брюсселе в этот четверг - и выявить заявления лидеров о солидарности с Украиной, поскольку они окажутся под давлением фермеров, утверждающих, что не могут конкурировать с дешевым импортом через бюрократию ЕС.