Си Цзиньпин запланировал визит во Францию

Президент Китая Си Цзиньпин в начале мая посетит Париж, где встретится с президентом Эммануелем Макроном. Это станет первой поездкой китайского лидера в Европу со времен пандемии. Об этом говорится в материалах Politico, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В публикации отмечается, что визит Си совпадет с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Таким образом Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну в Украине.

В то же время, пишет Politico, настроение во Франции, скорее всего, будет другим по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между странами.

"Он будет менее праздничным и более деловым, учитывая текущие экономические и геополитические ставки" , - отметил анонимный источник издания.

За визитом, который планировался месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах.

"Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи" , - добавляет Politico.

Источники издания отметили, что этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале этого месяца, где он обсуждал будущее Украины. Тогда МИД Китая официально заявил, что Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

В публикации также напомнили, что встреча Си и Макрона в Париже состоится через год после того, как французский президент посетил Пекин и Гуанчжоу.

Ожидается, что в этом году Макрон снова посетит Китай, но официального подтверждения со стороны Елисейского дворца пока нет.

Напомним, в прошлом году президент Китая Си Цзиньпин представил свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя по этим вопросам - им стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

После назначения спецпредставитель съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная "формула мира". После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины.

В марте спецпредставитель Китая посетил Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в Украине, а также посетил Брюссель и Польшу. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

Китай может бойкотировать мирные переговоры по урегулированию войны в Украине, если Европа не позволит РФ принимать в этом участие.