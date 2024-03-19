ISW: Путин пытается использовать "переизбрание" для затяжной войны

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин "рекордную победу" на президентских "выборах" пытается использовать как предпосылку для затяжной войны в Украине, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что Путин пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержки своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине.

Путин и высокопоставленные российские чиновники утверждали, что рекордная явка избирателей и высокая общественная поддержка Путина продемонстрировали единство России и доверие к Путину.

Российский ЦИК заявил 18 марта, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что явка избирателей на выборах в России была рекордной и составила 77,44%.

ЦИК РФ заявила, что явка избирателей на президентских выборах 2018 года в России составила 67,47%, а Путин победил с 76,67% голосов.

Кроме того, комиссия заявила, что Путин получил от 88,12 до 95,23 процента голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В обзоре указывают на то, что российские оккупационные чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку Путина в оккупированной Украине и, вероятно, заставляли украинских граждан участвовать в "выборах", которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских войск, действующих в оккупированной Украине.

Также специалисты добавляют, что Путин, вероятно, продолжает усилия по созданию информационных условий для оправдания длительной оккупации территорий Украины под видом "защиты" гражданского населения, которое находится в опасности только из-за российского вторжения.

Ключевые выводы ISW за 18 марта