Эрдоган поздравил Путина с "переизбранием"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил диктатора Владимира Путина с "победой" на "выборах" президента в России. Ссылаясь на канцелярию турецкого лидера, сообщает Деловая столица.
Во время диалога Эрдоган сказал, что верит в "положительный курс в турецко-российских отношениях в новый период". Он подчеркнул, что Турция "готова сыграть любую посредническую роль в возвращении за стол переговоров в Украине".
Как сообщалось ранее, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала российские выборы "не настоящими" и сказала, что ЕС готовит новые санкции в отношении Москвы.
Кроме того, ни президент ФРГ Франк-Вальтер-Штайнмайер, ни канцлер страны Олаф Шольц не будут поздравлять Путина с "победой".
Европейский Союз осудил незаконное проведение "выборов" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины.