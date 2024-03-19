Эрдоган поздравил Путина с "переизбранием"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил диктатора Владимира Путина с "победой" на "выборах" президента в России﻿. Ссылаясь на канцелярию турецкого лидера, сообщает Деловая столица.

Во время диалога Эрдоган сказал, что верит в "положительный курс в турецко-российских отношениях в новый период". Он подчеркнул, что Турция "готова сыграть любую посредническую роль в возвращении за стол переговоров в Украине".

Как сообщалось ранее, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала российские выборы "не настоящими" и сказала, что ЕС готовит новые санкции в отношении Москвы.

Кроме того, ни президент ФРГ Франк-Вальтер-Штайнмайер, ни канцлер страны Олаф Шольц не будут поздравлять Путина с "победой".

Европейский Союз осудил незаконное проведение "выборов" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины.