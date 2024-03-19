В ЕС объяснили, как могут использовать 5 млрд евро в поддержку Украины

Целью Фонда военной помощи в размере €5 млрд является поддержка Украины, а не европейской оборонной промышленности, поэтому страны Евросоюза могут использовать его как для заказа боеприпасов, так и для компенсации их закупки за пределами ЕС. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос журналиста, доступны ли выделенные деньги не только для содействия производству военного оборудования в странах ЕС, но и для развития оборонной промышленности Украины, чтобы производить это оружие и боеприпасы в том месте, для которого они предназначены.

"Фонд помощи Украине предназначен для того, чтобы помочь именно Украине, а не для того, чтобы развить европейскую оборонную промышленность. Я очень четко отметил сегодня, что любая страна-член, желающая закупать боеприпасы за пределами Европейского Союза, имеет предложение или знает, где его закупать, - они могут это делать и получить правомерное возмещение из Европейского фонда мира" , - сказал Боррель.

Он отметил, что страны-члены, желающие доставить в Украину оружие и боеприпасы, могут доставать их откуда угодно, - по собственным запасам, от европейской оборонной промышленности, от любого поставщика в мире. Например, инициатива Чешской Республики по поставке в Украину 800 тысяч боеприпасов абсолютно правомерна для того, чтобы воспользоваться Украинским фондом помощи для частичной компенсации расходов стран-членов, участвующих в этой инициативе.

"Если страны-члены согласятся на использование доходов от замороженных российских активов, эти ресурсы могут также частично размещаться в Европейском фонде мира, что позволит увеличить нашу помощь для Украины. Мы говорили об этом уже в течение нескольких месяцев.

Эти деньги будут использоваться также для того, чтобы увеличить способность сектора оборонной промышленности в Украине. Мы должны подталкивать такую промышленную способность оборонного сектора Украины дома, и в то же время продолжать предоставлять оружие для Украины. Именно для этого мы имеем этот инструмент – Европейский фонд мира" - отметил Высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что такой внебюджетный инструмент, как Европейский фонд мира, был создан по очень простой причине. По законодательству ЕС бюджет Европейского Союза не может использоваться для закупки оружия. В то же время, межправительственный внебюджетный фонд лишен таких правовых ограничений.