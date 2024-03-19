Евросоюз сможет производить достаточно снарядов для Украины – Павел

Чехия пытается доставить Украине боеприпасы "так быстро, как это возможно", заявил чешский президент Петр Павел, сообщает Радио Свобода.

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы повсюду, где можем. Доставить ее в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности" , – сказал он.

Петер Павел ожидает, что в ближайшее время в Европе смогут производить необходимое количество боеприпасов.

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в ближайшем будущем" , - добавил президент Чехии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 марта сообщил, что снаряды по чешской инициативе начнут поступать на фронт "в обозримом будущем".

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, "только бы были средства". По оценкам издания Financial Times, Прага стремилась собрать полтора миллиарда долларов, чтобы оплатить эти боеприпасы.

К инициативе присоединились около 15 стран, включая Канаду, Данию, Францию, Норвегию, Швецию.

В начале марта чешский премьер Петр Фиала сообщил, что Чехии и ее партнерам удалось собрать средства для закупки первой партии в 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода