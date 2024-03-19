Сенатор Грэм посоветовал украинцам мобилизироваться независимо от помощи США

В США ожидают, что Украина скоро примет новый закон о мобилизации. Об этом во время визита в Киев в понедельник, 18 марта, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он также подверг критике освобождение от мобилизации мужчин до 27 лет. Об этом пишет Washington Post, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что Грэм призвал к немедленным законодательным действиям – даже если законодатели США все еще не могут достичь собственного консенсуса по поводу помощи Украине.

Давая советы по проекту, Грэм, который встретился с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, не смог предоставить никаких определенных обещаний относительно ожидаемого пакета помощи, сказал лишь журналистам, что он "более оптимистичен, чем когда-либо, до того".

"Я надеюсь, что те, кто вправе служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет" , - сказал он журналистам.

"Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить – не в 25 или 27".

При этом Грэм призвал украинцев, принимая решение о вступлении в армию, не основываться на том, будут ли их поддерживать Соединенные Штаты.

"Независимо от того, что мы делаем, вы должны бороться" , – сказал он.

"Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя".

Как сообщалось, Грэм считает наиболее реалистичным вариантом предоставления помощи Украине в виде беспроцентного кредита, а не в форме гранта, как это было раньше.