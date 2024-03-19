В Сенате США спрогнозировали новое наступление ВСУ

﻿﻿Если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то украинское войско "в оставшийся год будет медленно оттеснять россиян, не кардинально". Об этом сказал глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид, общаясь с журналистами в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

Рид, сенатор от Демократической партии, предполагает, что с дополнительной помощью от США ВСУ смогут перейти в наступление в 2025 году.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров" , - сказал Рид.

Рид призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование для Украины.

"Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу" , - добавил законодатель.

Рид предположил, что россияне сейчас могут оказывать давление на украинцев и перешли к "более привычному для них типу войны: фиксированные позиции, бункеры, плотное минирование".