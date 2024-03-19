Переселенцам предлагают предоставлять до 18 тысяч грн субсидии на аренду жилья
Министерство социальной политики предлагает экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилого помещения. Субсидии будут предоставляться внутренне перемещенным лицам или лицам, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания). Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда люди переместились. В Закарпатской области это может быть до 18,3 тысячи гривен.
Для расчета планируется установить социальный норматив площади арендованного жилого помещения на каждого человека 13,65 кв. м, но не менее 35,22 кв. м на семью, средний показатель стоимости оплаты 1 кв. м аренды жилого помещения в размере 193,6 грн, рассчитанного как доля среднего размера стоимости аренды однокомнатной квартиры (по данным Госстата за январь 2024 года - 6 817,78 грн) до средней площади однокомнатной квартиры (с учетом норм Жилищного кодекса Украины - 35,22 кв.м).
Проект акта предусматривает, что субсидия на аренду жилого помещения будет назначаться, если расходы семьи будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% ее совокупных доходов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, базовая процентная ставка платы за найм жилья (обязательный платеж, самостоятельно осуществляемый за аренду семьей) на уровне 30% доходов семей является международной практикой подобных программ социальной защиты населения. В то же время этот показатель может уменьшаться в зависимости от фактического уровня доходов, что предусмотрено формулой расчета субсидии на аренду.
К рассчитанному показателю социальной стоимости оплаты одного месяца аренды жилья будут применяться корректирующие региональные коэффициенты (в зависимости от того, находится ли жилое помещение в областном центре или городе / в городах, селах области (кроме областного центра и городов)), которые указываются в приложении к проекту акта. Корригирующие коэффициенты применяются из-за разницы стоимости аренды жилого помещения на одинаковые объекты недвижимости в различных территориальных общинах.
Корректирующие коэффициенты рассчитаны при поддержке проекта Совета Европы аналитическим центром CEDOS, исходя из данных Госстата и с учетом фактического предложения аренды жилья на сайтах.
Пример 1:
Семья, состоящая из двух взрослых лиц (с доходом в виде минимальной заработной платы (8 000,0 грн), и одного несовершеннолетнего ребенка, имеет совокупный месячный доход: 16 000 грн (8 000 грн х 2), на одного человека - 5 333,3 грн (16 000 грн/3).
Размер обязательного процента платежа, который семья с таким составом и таким доходом может осуществлять самостоятельно, будет составлять 27,4 % ее доходов, или 4 384,0 грн (5 333,3 / (2 х 2 920 грн) х 30), где:
- 30 – базовая норма платы за аренду жилого помещения; 2×2 920 грн - базовый коэффициент дохода для назначения субсидии - два размера общего показателя прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц; размер обязательного платежа – 4 384,0 грн (16 000 грн х 27,4 %).
Предельная (максимальная) стоимость субсидии на аренду на один месяц для семьи из трех человек составит:
- в г. Киеве: 193,6 грн х 40,95 кв. (13,65 кв. м х 3 человека) х 1,22 = 9672,1 гривен; в городе районного подчинения Киевской области: 193,6 грн х 40,95 кв. м (13,65 кв. м х 3 человека) х 0,79 = 6 263,1 грн.
Таким образом, с учетом доходов этой семьи размер государственной поддержки в виде субсидии на аренду жилого помещения для семьи, которая арендует жилье в г. Киеве, составит 5 288,1 грн (9 672,1 грн - 4 384,0 грн), а для семьи, арендующей жилье в городе районного подчинения Киевской области – 1 879,1 грн (6 263,1 грн – 4 384,0 грн). То есть, эти средства арендаторы получат в наличной форме (на свой банковский счет) для оплаты части аренды квартиры.
Пример 2:
Семья, только что переместившаяся с временно оккупированной территории, не трудоустроена и без доходов, будет иметь право на получение субсидии на аренду жилья (при условии, что трудоспособные лица из состава домохозяйства, не занятые уходом за детьми или лицами с инвалидностью, способствуют своему трудоустройству или состоят на учете в Государственной службе занятости).
В среднемесячный совокупный доход такой семьи будет учитываться размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением субсидии на аренду, и фактический доход лица, ухаживающего за ребенком.
Так, семья, состоящая из двух трудоспособных лиц (с доходом в размере максимальной (7 100,0 грн) пособия по безработице и фактического дохода в нулевом размере) и несовершеннолетнего ребенка, арендуя жилое помещение в городе областного подчинения Закарпатской области, учитывая то, что в указанном регионе средняя стоимость аренды жилья более чем вдвое превышает установленный размер средней стоимости аренды жилья по стране, получит субсидию на аренду жилого помещения в размере 18 341,0 грн (стоимость социальной аренды жилья - 19 027,0 грн, процент платежа - 12,2% или 866,2 грн).