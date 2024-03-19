На фронте за сутки более 60 столкновений – сводка Генштаба

На фронте в сутки произошло 61 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Новопавловском направлении – 25 атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 19 марта.

За прошедшие сутки произошло. Всего враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренко Сумской области; Раздолевка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 штурма позиций наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.