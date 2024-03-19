В ЕС создали механизм передачи Киеву активов РФ – Bloomberg

В Евросоюзе разработали законодательство, согласно которому Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле этого года. Об этом говорится в материалах Bloomberg со ссылкой на документ, сообщает Корреспондент.

Проект закона предусматривает введение налога на прибыль от замороженных российских активов и использование этих полученных денег для поставки оружия Украине и стимулирования оборонной промышленности страны. Речь идет об около 3 млрд евро в год.

Проект документа должны одобрить все члены Евросоюза. Согласно предложению часть доходов, полученных с 15 февраля, дважды в год будет передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также - Фонда поддержки Украины Ukraine Facility (утверждена в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на 50 млрд евро).

Еще часть денег останется в европейском центральном депозитарии для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, в том числе ответные меры со стороны России.

Если риски со стороны России будут воплощаться (возможны судебные иски), то полученные центральным депозитарием деньги до 15 февраля 2024 года должны быть использованы прежде всего для покрытия соответствующих расходов. Лидеры ЕС также обсудят предложения на встрече в Брюсселе позже на этой неделе.