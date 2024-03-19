В Германии планируют производить тягачи Tesla Semi

В Германии хотят запустить производство грузовиков Tesla Semi. Намек о таком желании прозвучал из уст основателя компании, сообщает 24 Канал.

Илон Маск приехал в Giga Berlin после поджога, который временно остановил работу завода. Там его спросили о перспективах аккумуляторного тягача от Tesla в Европе.

"Я считаю, что имеет смысл производить электрический тягач в Европе на Giga Berlin. Поэтому, как только серийное производство будет реализовано в Америке, начнется подготовка к расширению производства грузовиков на заводе в Германии" , – заявил Илон Маск.

Эксперты считают, что Giga Berlin в качестве производственной площадки для Semi рассматривался руководством Tesla еще в период проектирования завода.

И хотя завод на начальной стадии был сосредоточен на производстве легковых электромобилей, добавление в линейку электрического грузовика не будет неожиданностью. Тем более, что это вписывается в стратегический план компании по увеличению объемов производства завода и укреплению присутствия бренда на европейском рынке.

Побуждать руководителя Tesla к скорейшему запуску электрического грузовика Semi будет еще и тот фактор, что европейский сектор грузовых перевозок все больше склоняется к декарбонизации. Европа стремится к сокращению выбросов CO2 и идет к устойчивому развитию экологичного грузового транспорта.