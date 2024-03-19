Кулеба планирует рабочий визит в Индию – источники

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию в конце этого месяца. ﻿ Об этом сообщает индийское издание The Hindu, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Дипломатический источник издания сообщил, что сообщения о предстоящем визите Кулебы появились через несколько дней после того, как советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал поговорил по телефону с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Издание подчеркнуло, что за визитом Кулебы будут пристально наблюдать, поскольку это будет первый визит высокопоставленного украинского чиновника в Индию с начала войны.

Война привлекла внимание индийских СМИ после того, как газета The Hindu опубликовала сообщения о том, что несколько индийцев были обмануты мошенническими агентствами по трудоустройству для работы в качестве помощников российских военных на фронте боевых действий с Украиной.

В первые месяцы войны также появлялись сообщения о том, что Украина привлекла некоторых индийцев-нерезидентов, которые добровольно согласились действовать на стороне Украины. Ожидается, что эти вопросы будут затронуты во время визита Кулебы в Индию.