Президент Словакии прокомментировала позицию правительства Фицо

Решение других стран поддержать Украину на фоне ее противостояния российской агрессии было правильным и справедливым. Действующее правительство Словакии, вероятно, имеет другую точку зрения. ﻿Со ссылкой на президента Словакии Зузанну Чапутову во время брифинга в Праге, которую цитирует "Радио Свобода", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Многие страны Европы решили поддержать Украину, чтобы за стол переговоров она села сильнее, чтобы завоевала более легитимную позицию - что является абсолютно справедливым и правильным. На этом основывалась и позиция предыдущих правительств Словакии. Но, кажется, текущая власть имеет другую точку зрения" , - заявила Чапутова.

В частности она отметила, что решение Чехии приостановить межправительственные консультации со Словакией, вероятно, связаны с недавними заявлениями членов словацкого правительства.

Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришел Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.