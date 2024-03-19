В Белом доме отреагировали на идею Макрона об отправке войск

В Белом доме прокомментировали предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину, сообщает Новое время.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в понедельник, 18 марта, заявил, что Макрон имеет полное право высказывать свою позицию по этому поводу, отметив, что не может говорить за него.

При этом он отметил, что США не планируют подобного решения со своей стороны.

«Мы четко выразили свою позицию, которая заключается в том, что мы не намерены посылать американские войска в Украину. Президент Байден фактически повторил это перед американским народом… и мы не отступили от этой позиции. Мы не отступили от нее и сегодня» , — подчеркнул он.

После конференции по поддержке Украины, состоявшейся в Париже 26 февраля, Макрон заявил, что западные союзники Украины создадут коалицию по предоставлению ВСУ дальнобойного оружия, а в будущем нельзя исключать и отправку в Украину западных военных.

Ряд стран НАТО в ответ на заявления Макрона публично отвергли идею отправки войск в Украину. Среди них, в частности, Польша, США, Германия, Чехия, Канада и Великобритания.

Возможность отправки военных не стали отвергать премьер Эстонии Кая Каллас, а также министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас — он уточнил, что речь идет только об учебных миссиях. Глава Генштаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм заявил, что «следует оставить все варианты открытыми».