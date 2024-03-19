Карты российской системы "Мир" перестанут работать в Армении

Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Сейчас карты "Мир" работают в Армении и принимаются местными банками. О скором прекращении работы карт "Мир" в большинстве банков страны также заявил источник российкого РБК на платежном рынке РФ.

"С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт "ВТБ Армения" это никак не скажется" , - сказал представитель "ВТБ Армения".

По его словам, банк продолжает обслуживать карты "Мир" в полном объеме.

"Мы продолжаем работать с "дружественными" странами по приему карт "Мир" в их инфраструктуре. При этом решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно" , - заявил представитель Банка России.

"Платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно" , - отметил представитель НСПК, оператора платежной системы "Мир".

В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против оператора НСПК.

Как пишет The Bell, это серьезный удар по российским релокантам в Армении, которая оставалась одной из немногих стран, где можно было не только расплатиться российской картой, но и въехать по внутреннему паспорту.