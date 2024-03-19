Глава МИД Турции спрогнозировал завершение войны Украины с РФ

Турция считает, что война России против Украины завершится в 2025 году и год станет мирным для Киева. ﻿Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире CNN Turk, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.

"Прежде всего, мы одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества" , - заявил Фидан.

Он заявил, что война России против Украины - превратилась в войну на истощение, и обе стороны несут потери.