Глава МИД Турции спрогнозировал завершение войны Украины с РФ
Турция считает, что война России против Украины завершится в 2025 году и год станет мирным для Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире CNN Turk, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Он подчеркнул, что Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.
"Прежде всего, мы одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - заявил Фидан.
Он заявил, что война России против Украины - превратилась в войну на истощение, и обе стороны несут потери.
"Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы", - добавил министр.