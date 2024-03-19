На фронте погиб украинский телеведущий Петр Цурукин

На войне погиб телеведущий и редактор Петр Цурукин. Телеведущий погиб несколько месяцев назад, но считался пропавшим без вести, подтверждение его смерти появилось недавно. Об этом информировал Трускавецкий городской совет, сообщает Корреспондент.

"Более полугода считался пропавшим без вести трускавчанин Цурукин Петр Николаевич, 1990 г.р. К сожалению, самые плохие опасения подтвердились - воин-Герой действительно погиб . Выражаем искренние соболезнования маме Леси Васильевне, семье, друзьям и всем, кто знал покойного Петра" , - говорится в сообщении горсовета.

Петр Цурукин работал на телеканале СТБ главным редактором проекта Один за всех, являлся ведущим телеканала KYIV LIVE.

По данным Института массовой информации, Петр Цурукин – 74-й журналист, жизнь которого унесла захватническая российская война против Украины.

Недавно на фронте погиб журналист Дмитрий Синченко. Журналист из Кропивницкого имел позывной Перун, был бойцом Украинской добровольческой армии.