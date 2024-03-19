На Левобережье Херсонщины Россия активизирует мобилизацию – ОК "Юг"

На левом берегу Днепра будет активизирована мобилизация. Враг под видом выборов собирал информацию о людях для того, чтобы их мобилизовать. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На левом берегу Днепра будет активизирована мобилизация. Это предполагают и главы местных администраций, и представители движения сопротивления. Оккупанты собирали данные на людей на протяжении всей предвыборной кампании и на протяжении проведения "выборов". Они собрали максимальный перечень лиц, в том числе мужского пола, которые подходят за возрастом и могут быть мобилизованы" , – сказала Гуменюк.

Она отметила, что сейчас также усилятся подворовые обходы, проверка населения и формирование новых отрядов территориальной обороны, из которых затем формируется передовой резерв.

Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что во время псевдовыборов на ВТО люди прислушались к рекомендациям Украины и пытались избежать избирательных участков, но оккупанты не прекращали мощного давления с использованием вооруженных людей, которые делали подворовые обходы.