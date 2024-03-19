ВСУ уплотняют линии обороны в Сумской области ОК – "Север"

В Сумской области Силы обороны уплотняют укрепление первой и второй линий. Об этом рассказал спикер Оперативного командования «Север» Вадим Мысник, сообщает Радио Свобода.

«Силы обороны в Сумской области выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий» , – отметил он.

По словам Мысника, «военные в Сумской области рассматривают разные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним».

«Впрочем, на этот момент большой группировки врага для масштабного вторжения в Сумскую область не наблюдаем» , – добавил спикер.

В Сумской области за последнюю неделю значительно увеличилось количество обстрелов в пограничных с Россией.

13 марта из поселка Большая Писаревка, которая наиболее подверженная обстрелам, начали эвакуацию гражданских. В настоящее время удалось вывезти около 300 жителей населенных пунктов общины. В общине из-за плотности обстрелов отсутствует электро и газоснабжение. До сел, расположенных на самой границе, эвакуационным группам добраться невозможно.

18 марта в полиции сообщили, что проводят эвакуацию жителей Ахтырского района Сумской области.

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