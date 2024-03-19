Пашинян сообщил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана на фоне возникновения спорных вопросов и опасений возобновления конфликта.﻿ Со ссылкой на Civilnet, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как стало известно в марте, Азербайджан потребовал от Армении освободить четыре населенных пункта.

Речь идет о таких населенных пунктах, как Баганис Айрим, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджили. В Азербайджане подчеркнули, что эти села "должны быть немедленно освобождены".

В то же время премьер Армении заявил, что данные населенные пункты будут переданы Азербайджану, чтобы "не допустить войны".

Также Пашинян подчеркнул, что есть ряд вопросов по Воскепару, которые нуждаются в обсуждении с местными жителями и указал на возможность начать уточнение границ с участка Баганис - Беркабер.

Премьер напомнил, что Баку говорит о проблемах в четырех селах, а армянская сторона указывает на проблемы в 31 населенном пункте.

"Баку говорит: давайте взаимно освободим основные территории населенных пунктов, а затем начнем обсуждение вокруг жизненно важных территорий сел и населенных пунктов. Мы же настаиваем, что село - это не только его административная часть, но и территории, необходимые для жизни, и обосновываем нашу позицию" , - заметил Пашинян.

Он добавил, что цель правительства состоит в том, чтобы предотвратить войну, и именно поэтому было принято решение о детализации границ на этих участках.

"Мы делаем это не только в интересах Республики Армения, но и для обеспечения безопасности таких деревень, как Воскепар и Киранц" , - подытожил он.

Следует отметить, что в конце февраля премьер-министр Армении отмечал возможность начала войны с Азербайджаном. Тогда он отметил, что к разжиганию конфликта причастна Россия.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась военная операция азербайджанской армии.

Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, которая включает Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не заключено.

В январе 2024 года Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора. Однако 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов, в результате которых ранения получили армянские военные.

На днях Пашинян и Алиев провели встречу в Мюнхене. Алиев назвал ее "конструктивной".

Ранее Пашинян заявил, что Армения - не союзник России касательной войны в Украине. Политик напомнил о международном праве о признании государственных границ и подчеркнул дружественность армян к украинскому народу.