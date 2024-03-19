В Винницкой области полиция обнаружила "Шахед" с неразорванной боевой частью
В Винницкой области полицейские обследовали места падения четырех российских беспилотников. В одном из упавших "Шахедов" не взорвалась боевая часть.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
17 и 18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков беспилотников на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов области.
"Одна из обнаруженных дронов, которую нашли в лесу, была в недетонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", разлетевшихся в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших или повреждения имущества не было.
"Полицейские взрывотехники обследовали места падения беспилотников. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены", – добавили в полиции.