В Винницкой области полиция обнаружила "Шахед" с неразорванной боевой частью

В Винницкой области полицейские обследовали места падения четырех российских беспилотников. В одном из упавших "Шахедов" не взорвалась боевая часть.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

17 и 18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков беспилотников на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов области.

"Одна из обнаруженных дронов, которую нашли в лесу, была в недетонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", разлетевшихся в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших или повреждения имущества не было.