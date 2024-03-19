"Слуга" Демченко считает, что диктатура поможет Украине победить в войне

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Демченко заявил, что сейчас максимальное количество решения принимается лично президентом Владимиром Зеленским и, по мнению диктатуры, может помочь Украине победить в войне с Россией.﻿ Об этом он сказал в эфире канала "Новини LIVE", сообщает Деловая столица.

"Я вам могу сказать, что действительно максимальное количество решений принимается президентом. Максимальное количество государственных органов ориентировано на президента. И, наверное, ответственность в полном объеме за вопросы войны, за вопросы международные – 100% на президенте. И мы на сегодняшний день это имеем " , — заявил Демченко.

По его словам, "для страны, для людей диктатура это точно в минус всегда".

"Но для победы войны, возможно, это тот инструмент, который может помочь победить врага" , – подчеркнул депутат.

Он отметил, что нужно понимать, что сейчас мы боремся с тоталитарной страной и с диктаторским режимом на самом высоком уровне.

"На сегодняшний день это чувствуют, наверное, наши оккупированные территории, на которых были псевдовыборы, где людей заставляли и они боялись не поставить галочку при голосовании. Потому что вопрос жизни и смерти, или ты поставишь галочку, или ты будешь убит, скажем так, Наверное, оно и является элементом диктатуры, в том числе, которую мы видим на сегодняшний день на наших территориях" , — добавил нардеп.

На вопрос, как будет дальше развиваться ситуация в Украине и как будет меняться управление страной, Демченко ответил, что "даже самая большая фантазия еще видит, какой может быть диктатура в современном мире, каковы ее пределы".

При этом он подчеркнул, что история современной Украины связывает все вопросы, все события именно с свободолюбием украинцев.