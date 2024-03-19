Австралия возвращает самолет наблюдения, защищавший доставку грузов в Украину

Австралия собирается вернуть на родину самолет наблюдения, который помогал защищать доставку военных и гуманитарных грузов в Украину. При этом Канберра отрицает, что это является частью какого-либо более широкого сокращения поддержки Киева, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail, который регулярно совершал полеты для мониторинга угроз с момента его отправки в Германию в октябре, скорее всего, завершит свою нынешнюю роль в течение нескольких недель.

Wedgetail, созданный на базе Boeing 737-700, оснащен радаром дальнего наблюдения и способен одновременно отслеживать воздушные и морские цели, сообщает RAAF.

Первоначально он был развернут в ответ на запрос США.

Предполагается, что США не просили о продлении срока развертывания после апреля, и в результате прекращения миссии Австралии не возникнет пробела в западном мониторинге.

Представитель Министерства обороны Австралии заявил, что Wedgetail помог защитить международный поток помощи в Украину, "обеспечив раннее предупреждение в маловероятном случае действий или угроз со стороны России за пределами Украины, направленных против гуманитарной и военной помощи".

Отвечая на вопрос, будет ли Австралия продлевать срок развертывания, представитель сказал, что "любые будущие просьбы о поддержке" от международных партнеров Австралии будут "рассматриваться в обычном порядке".