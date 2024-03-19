Брюссель не хочет много говорить о членстве Украины в ЕС – Politico

Евросоюз не хочет много говорить о приеме новых членов. Ссылаясь на материалы издания Politico, сообщает Новое время.

В статье говорится, что пока европейские лидеры идут на уступки, чтобы разгневанные фермеры остались довольны, а разговоры о расширении сведены к минимуму, тем более что до выборов в ЕС осталось всего три месяца.

Некоторые чиновники ЕС заявили, что предпочитают держать в тайне работу по подготовке к интеграции Украины, Молдовы и ряда балканских стран — особенно о последствиях, которые это будет иметь для фермеров.

«Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом [расширении] до европейских выборов» , — сказал один из чиновников ЕС на условиях анонимности.

По его словам, «разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги — или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для ультраправых».

Издание пишет, что когда на этой неделе европейские лидеры соберутся на саммит, чтобы обсудить, среди прочего, вопросы расширения, «они едва ли коснутся своей внутренней домашней работы по расширению».

Согласно последнему проекту выводов встречи, с которым ознакомились журналисты, лидеры ЕС собираются просто «подвести итоги» того, что необходимо сделать.

Комиссия должна была опубликовать сообщение о реформе, предшествующей расширению, в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен, сообщили три других чиновника ЕС.

Несколько стран попросили Комиссию уделить меньше внимания финансовым последствиям и будущим институциональным реформам, добавил один из дипломатов ЕС.

Сообщение будет опубликовано в среду, 20 марта, — на следующий день после того, как его должны были обсудить министры по европейским делам.

«Вы можете почувствовать сильную нервозность по поводу этого документа в рядах Комиссии» , — сказал дипломат.

С 6 по 9 июня 2024 года по всему ЕС пройдут выборы в Европейский парламент. Эти выборы станут десятыми по счету в истории ЕС. Первый состав Европарламента был избран в 1979 году.