Россияне вкидывают новый фейк о плане свержения Зеленского

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что в элитных подразделениях Вооруженных сил Украины обсуждается план отстранения от должности президента Владимира Зеленского. Такие сообщения являются продолжением российской операции «Майдан-3», целью которой является дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом информировал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, сообщает Зеркало недели.

«Поскольку ВСУ имеют высокое доверие среди украинцев (94% согласно данным социологической службы Центра Разумкова), российские спецслужбы пытаются искусственно противопоставить армию и политическое руководство государства, чтобы использовать авторитет военных против президента» , – добавили в SPRAVDI.

Фактчекеры напоминают, что подобные манипуляции и вбросы были и о бывшем Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Россияне неоднократно пытались его дискредитировать, придумывая истории о «бунте военных».

Ранее российская пропаганда активно тиражировала сообщение, что якобы Главное управление разведки Минобороны Украины назвало точную дату свержения власти Владимира Зеленского. Впрочем, в ГУР отметили, не делали подобных заявлений, а публикации с такой дезинформацией являются систематической кампанией россиян по дискредитации украинского президента.

Также недавно россияне разгоняли фейк, что в Одессе хоронят военных, органы которых якобы изъяли для будущих продаж.