Мишель призвал ЕС серьезно воспринимать угрозы войны с Россией

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал европейские государства серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться ко всем сценариям. Колонка Мишеля вышла во французском Libération, сообщает Европейская правда.

Председатель Евросовета начал статью с упоминания о том, как его 24 февраля на рассвете разбудил звонок Зеленского и как он мгновенно осознал, что вся архитектура безопасности в Европе, существовавшая после Второй мировой войны, теперь безвозвратно изменится.

Мишель констатировал, что современная Россия представляет собой "серьезную военную угрозу для европейского континента и глобальной безопасности", и европейские государства и общества должны быть готовы к любым сценариям.

"Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне... Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность" , – подчеркнул он.

Среди прочего, Шарль Мишель призывает до 2030 года попытаться удвоить закупки у европейского оборонпрома, что будет способом повысить готовность к возможной войне и обеспечить новые рабочие места, а также рост экономики.

Председатель Евросовета акцентировал на важности поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимое – от патронов к стрелковому оружию до ПВО.

"Нужно использовать европейский бюджет для закупки оружия и снаряжения для Украины. И нам следует использовать исключительные прибыли от замороженных российских активов" , – отметил он.

Мишель отметил, что в этом контексте считает крайне важным саммит европейских лидеров, который состоится 21-22 марта в Брюсселе.