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Глава Минобороны Германии сделал очередное заявление о Taurus

Глава Минобороны Германии сделал очередное заявление о Taurus
Фото: axesofevil2000

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине можно упустить из виду основные потребности Киева в обороне.﻿ Со ссылкой на Tagesschau, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона - вот действительно насущные вопросы.

"Тот факт, что секретная информация с заседания просочилась наружу, является частью этой какофонии. Каждый пытается заявить о себе своим поведением, сыграть в свою игру", - заявил Писториус.

При этом он также предостерег от ущерба в дебатах по Taurus.

"Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть ясно, что поддержка Украины в других областях более важна", - подчеркнул он.

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