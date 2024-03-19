Глава Минобороны Германии сделал очередное заявление о Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине можно упустить из виду основные потребности Киева в обороне.﻿ Со ссылкой на Tagesschau, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона - вот действительно насущные вопросы.

"Тот факт, что секретная информация с заседания просочилась наружу, является частью этой какофонии. Каждый пытается заявить о себе своим поведением, сыграть в свою игру" , - заявил Писториус.

При этом он также предостерег от ущерба в дебатах по Taurus.