СБУ сообщила о задержании предателя, который шпионил дронами за ВСУ

Задержан информатор военной разведки России, который искал боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщили в СБУ.

Как отмечают правоохранители, задержанный — бывший работник местного оборонного завода. В поле зрения оккупантов он попал из-за публикации в российских Telegram-каналах комментариев в поддержку российской агрессии против Украины.

По словам силовиков, он искал места базирования украинской противовоздушной обороны. Для этого запускал дроны с камерами видеофиксации.

Полученную информацию мужчина передавал связному с российской спецслужбой — бывшему сотруднику расформированного спецподразделения милиции "Беркут", которое сейчас находится в Крыму и сотрудничает с оккупантами.

В СБУ считают, что эти данные россияне планировали использовать для подготовки диверсий и ракетных ударов по региону, в частности, по комплексам ПВО.

Во время обыска стражи порядка нашли у мужчины дроны-разведчики и вещества, которые используют для кустарного производства взрывчатки.