В Польше фермеры анонсировали на завтра сотни акций и блокад

В среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши, сообщает Европейская правда.

Демонстрации с сельскохозяйственной техникой и блокады планируются в около 400 мест по всей территории Польши, в частности на десятке важных дорог на подъезде к Варшаве.

Полиция предупредила также о трудностях на улицах Кракова, где протестующие планируют заехать непосредственно в город. Граждан призывают в этот день пересесть с личных авто на общественный транспорт, чтобы избежать пробок.

Проблемы ожидают также в Гданьске, где акция на улицах города продлится с 10 до 16 часов.

Мэрия Вроцлава, где фермеры также хотели протестовать в городе, не дала разрешения на акции в административном районе города с аргументами, что это создаст проблемы для дорожного движения и безопасности горожан. Организаторы хотят обжаловать решение в суде.

Напомним, в воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей ехать в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижное, заявив, что будут оставаться там до конца марта.

В этом месте, как сообщают, блокада как таковая прекратилась, поскольку водители грузовиков изменили маршруты и не едут этим путем. На границе осталась небольшая группа фермеров и несколько тракторов, которые стоят вдоль дороги.

Фермеры хотят изменений в требованиях, которые накладывают на них согласно новому экологическому законодательству ЕС, и регулирования наплыва на европейский рынок агропродукции из стран за пределами ЕС.