Telegram получил 330 млн долларов от продажи облигаций - Дуров

Telegram на прошлой неделе получил 330 миллионов долларов инвестиций за счет продажи облигаций. Об этом заявил основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров, сообщает Экономическая правда.

﻿Дуров сказал, что предложение было переподписано "с выгодными для компании условиями".

"Подписка на это предложение облигаций была превышена, и мы были рады иметь в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку Федерального резерва) были наиболее выгодными для Telegram за всю историю нашей компании" , – сообщил он.

Хотя он не указал названия учреждений, инвестировавших в платформу, он отметил, что мировые финансовые учреждения ценят рост компании.

Источники, знакомые с соглашением, сообщили TechCrunch, что текущая доходность облигаций составляет 7,7%. Срок погашения облигаций – 2026 год или когда Telegram станет публичным, в зависимости от того, что произойдет раньше. Эти облигации были выпущены по цене 91 доллар по сравнению с 78 долларами прошлого выпуска.