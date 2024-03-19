Молдова объявила персоной нон грата дипломата РФ за "выборы Путина"

МИД Молдовы сообщил об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства РФ в связи с организацией "выборов" президента России на территории Приднестровского региона, несмотря на несогласие Кишинева. Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, сообщает Европейская правда.

Попшой отметил, что об этом решении сообщили российскому послу Олегу Васнецову, вызванному в МИД во вторник, 19 марта.

"Молдовская сторона выразила протест против президентских выборов, проведенных Россией в Приднестровском регионе, вопреки позиции молдовских властей. Дипломат был объявлен персоной нон грата" , – написал Попшой в своем Twitter (Х).

В министерстве отметили, что послу РФ была вручена нота, которой сотрудник посольства объявлен нежелательным лицом на территории Республики Молдова и должен покинуть страну.

Кишинев запретил открывать избирательные участки на территории Молдовы для голосования на "выборах" президента России, кроме участка в посольстве в Кишиневе. Тем не менее, Россия открыла шесть избирательных участков на левом берегу Днестра.