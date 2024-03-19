В ведущей оборонкомпании призывают Европу перейти на военные рельсы - FT
Европа должна перейти на военные рельсы и предоставить приоритет доступа оборонной промышленности к критически важному оборудованию и электроэнергии, поскольку война в Украине, похоже, затянется. Так считает руководитель одного из самых крупных производителей вооружений в регионе Nammo Мортен Брандцег. Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Зеркало недели.
Генеральный директор производителя боеприпасов Nammo, совладельцами которого являются правительства Норвегии и Финляндии, заявил изданию, что спустя более двух лет после вторжения России в Украину политики и общество все еще находятся в режиме мирного времени, несмотря на то, что значительная часть оборонной промышленности производит продукцию "да , будто идет война".
Компании находятся под сильным давлением по увеличению производства боеприпасов, ракет и другого вооружения для пополнения национальных запасов, истощенных в результате поддержки Западом Украины, отмечает Financial Times.
"Спрос на определенные вещи со стороны оборонной промышленности - это спрос на военное производство", - сказал Мортен Брандцег в интервью Financial Times.
Планы Nammo по расширению своего крупнейшего завода были остановлены в прошлом году, поскольку новый дата-центр TikTok использовал все свободные мощности в этом районе. Как считает Брандтцег, из-за отсутствия законодательства этот вопрос еще не был "решен на 100 процентов".
Европа должна рассмотреть законодательство, подобное Закону об оборонном производстве в США, который предоставляет президенту полномочия заставлять компании предоставлять приоритет государственным контрактам перед частными, считает Брандтцег. Иногда промышленность была "девятой в очереди на покупку производственного оборудования, а все остальные покупали его для коммерческого использования".
"Должно ли быть какое-либо законодательство, чтобы в определенные кризисные времена европейские производители оборонной продукции имели первоочередной доступ к производственному оборудованию, чтобы покупать его? Это предусмотрено законом у США, но не регулируется в Европе", - сказал он, добавив, что "это та сфера, где мы можем улучшить ситуацию."
Nammo планирует получить более 300 миллионов евро поддержки от национальных правительств таких стран как Норвегия и Финляндия, а также от ЕС, что эквивалентно сумме, которую компания инвестировала бы за десять лет в мирное время. Она также инвестирует около 150 миллионов евро собственных средств каждый год.
"Nammo является одним из крупнейших европейских производителей боеприпасов, который производит все - от крупнейших артиллерийских снарядов используемых в танках, истребителях и орудиях. Наряду с компанией Roxel, которая в равных долях принадлежит производителю ракет MBDA и французской Safran, она является одним из двух европейских производителей "ракетных двигателей", силовых установок для ракет и ракетных снарядов", - пишет издание.