Европа должна перейти на военные рельсы и предоставить приоритет доступа оборонной промышленности к критически важному оборудованию и электроэнергии, поскольку война в Украине, похоже, затянется. Так считает руководитель одного из самых крупных производителей вооружений в регионе Nammo Мортен Брандцег. Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Генеральный директор производителя боеприпасов Nammo, совладельцами которого являются правительства Норвегии и Финляндии, заявил изданию, что спустя более двух лет после вторжения России в Украину политики и общество все еще находятся в режиме мирного времени, несмотря на то, что значительная часть оборонной промышленности производит продукцию "да , будто идет война".

Компании находятся под сильным давлением по увеличению производства боеприпасов, ракет и другого вооружения для пополнения национальных запасов, истощенных в результате поддержки Западом Украины, отмечает Financial Times.

"Спрос на определенные вещи со стороны оборонной промышленности - это спрос на военное производство" , - сказал Мортен Брандцег в интервью Financial Times.

Планы Nammo по расширению своего крупнейшего завода были остановлены в прошлом году, поскольку новый дата-центр TikTok использовал все свободные мощности в этом районе. Как считает Брандтцег, из-за отсутствия законодательства этот вопрос еще не был "решен на 100 процентов".

Европа должна рассмотреть законодательство, подобное Закону об оборонном производстве в США, который предоставляет президенту полномочия заставлять компании предоставлять приоритет государственным контрактам перед частными, считает Брандтцег. Иногда промышленность была "девятой в очереди на покупку производственного оборудования, а все остальные покупали его для коммерческого использования".

"Должно ли быть какое-либо законодательство, чтобы в определенные кризисные времена европейские производители оборонной продукции имели первоочередной доступ к производственному оборудованию, чтобы покупать его? Это предусмотрено законом у США, но не регулируется в Европе" , - сказал он, добавив, что "это та сфера, где мы можем улучшить ситуацию."

Nammo планирует получить более 300 миллионов евро поддержки от национальных правительств таких стран как Норвегия и Финляндия, а также от ЕС, что эквивалентно сумме, которую компания инвестировала бы за десять лет в мирное время. Она также инвестирует около 150 миллионов евро собственных средств каждый год.