Нардеп оценил потери бюджета из-за блокады границы с Польшей

Украинский бюджет за месяц потерял 7,7 млрд гривен таможенных платежей из-за блокады границы польскими протестующими﻿. Об этом сообщил﻿ народный депутат Ярослав Железняк.

"Ну и таможенный дайджест за февраль (немного марта). Пока дам только одну цифру: расчетные недопоступления таможенных платежей из-за блокирования польскими протестующими автомобильных путей подъезда к пунктам пропуска на границе — 7,7 млрд грн" , — отметил политик в своем Telegram-канале.