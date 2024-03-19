Нардеп оценил потери бюджета из-за блокады границы с Польшей
Украинский бюджет за месяц потерял 7,7 млрд гривен таможенных платежей из-за блокады границы польскими протестующими. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Ну и таможенный дайджест за февраль (немного марта). Пока дам только одну цифру: расчетные недопоступления таможенных платежей из-за блокирования польскими протестующими автомобильных путей подъезда к пунктам пропуска на границе — 7,7 млрд грн", — отметил политик в своем Telegram-канале.