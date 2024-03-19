Остин: США не допустят, чтобы Украина проиграла в войне

Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией. ﻿ Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в формате "Рамштайн", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, чрезвычайно тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж довольно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит" , - заявил он.

Встреча в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" - серия дипломатических встреч министров обороны десятка стран мира. Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украине на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.