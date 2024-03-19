Британская разведка назвала цель визита Шойгу в Крым

Министерство обороны России было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море, в то время как Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии во вторник.

Успехи Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привели к тому, что 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму.

Шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях и обсудил эффективность российских военно-морских сил в регионе.

По сообщению Министерства обороны России, он объявил о новых мерах для подразделений Черноморского флота, чтобы снизить угрозу от украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе надводных.

Во время визита Шойгу было сделано упор на проведение ежедневных учений по противодействию беспилотникам, которые позволят экипажам кораблей быстро отбивать атаки днем и ночью.

Шойгу также приказал установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях для усиления их обороноспособности.

Согласно обзору, российский военно-морской флот, вероятнее всего, прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы усиливается.