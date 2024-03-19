Эстония вышлет сотрудника посольства России
МИД Эстонии 19 марта вызвал временного поверенного в делах России, чтобы сообщить об объявлении сотрудника посольства РФ с дипломатическим статусом персоной нон грата, сообщает Европейская правда.
Вручая ноту во вторник, эстонский МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не потерпит действий Москвы, направленных против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым четко заявить об этом.
В МИД Эстонии подчеркнули, что скоординированные гибридные операции российских спецслужб против безопасности Эстонской Республики должны быть прекращены.
"Эстония также обсуждает этот вопрос с партнерами и союзниками и готова в случае необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей", – заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.