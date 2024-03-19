Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Киева перед заседанием Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), сообщает Радио Свобода.

"Прогресс в направлении боеприпасов есть. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, но мы также сможем объявить еще один пакет здесь сегодня. Следовательно, дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами, но главное – это постоянная поставка боеприпасов" , – заявил Писториус 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

На вопрос журналистки о прогрессе относительно дальнобойных ракет Taurus, министр отметил, что об этом "новостей нет".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь подчеркнул, что его страна имеет "разные варианты по отправке большего количества боеприпасов в Украину".

"Возможно, найдем еще немного денег, чтобы купить их за пределами Европы – имею в виду снаряды для отправки в Украину. А завтра я буду в Киеве" , – отметил Певкур.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, прибыв на авиабазу Рамштайн, комментариев журналистам не давал.

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