Запад должен обеспечить, чтобы Украина остановила Путина – Пентагон

Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина. Однако Запад должен это обеспечить.﻿ Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы в очередной раз подчеркиваем, что будем оставаться объединенными и сильными. Ведь вопрос свободы Украины для всех нас важен. И поэтому мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине. Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить Путина" , - заявил он.

По словам Остина, военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

"Поэтому если мы будем поддерживать Украину, предоставлять ей необходимое вооружение, то мы будем инвестировать в свою собственную безопасность. Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины" , - подчеркнул он.

Встреча в формате "Рамштайн" - серия дипломатических встреч министров обороны десятка стран мира. Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украине на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.