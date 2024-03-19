Зеленский обсудил с главой Евросовета поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram .

Отмечается, что разговор состоялся накануне заседания Европейского совета

"Прежде всего, обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ЕС" , - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Мишеля за вчерашнее утверждение Советом ЕС решение о выделении 5 млрд евро на оружие для Украины в рамках Европейского фонда мира. Также были рассмотрены возможные пути увеличения снабжения Украиной артиллерийских боеприпасов.