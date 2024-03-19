Зеленский обсудил с главой Евросовета поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram .
Отмечается, что разговор состоялся накануне заседания Европейского совета
"Прежде всего, обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ЕС", - написал Зеленский.
Президент поблагодарил Мишеля за вчерашнее утверждение Советом ЕС решение о выделении 5 млрд евро на оружие для Украины в рамках Европейского фонда мира. Также были рассмотрены возможные пути увеличения снабжения Украиной артиллерийских боеприпасов.
"Обсудили важность продления действия автономных торговых преференций для Украины еще на один год. Подчеркнул, что продление режима либерализации торговли с ЕС является критическим фактором поддержки украинской экономики во время войны", - добавил глава украинского государства.