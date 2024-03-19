В Украине могут досрочно завершить отопительный сезон – "Нафтогаз"
Отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью изданию Le Figaro, сообщает Экономическая правда.
"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", – сказал он.
По его словам, Украина спокойно пережила зиму.
"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", – добавил Чернышев.