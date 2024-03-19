В Украине могут досрочно завершить отопительный сезон – "Нафтогаз"

Отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью изданию Le Figaro, сообщает Экономическая правда.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта" , – сказал он.

По его словам, Украина спокойно пережила зиму.