РФ завербовала на войну против Украины две тысячи непальцев – СМИ

Около 2000 непальских мужчин были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Многие пытаются вернуться назад из-за невыносимых условий в рядах оккупантов.﻿ Со ссылкой на SkyNews, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Цифра в 2000 человек, призванных в российскую армию, основывается на показаниях вернувшихся солдат, а также на данных российской иммиграции" , - сообщает издание.

Эти данные также были сопоставлены с оценками, предоставленными активистами кампании, которые поддерживают семьи тех, кто все еще служит или умер.

В частности, многие непальцы рассказывают, что им давали студенческие или туристические визы, чтобы попасть в Россию.

В настоящее время правительство Непала обеспокоено критичностью ситуации и принимает соответствующие меры.

Как отмечает издание, для непальцев воевать на стороне иностранных вооруженных сил, в том числе российских, незаконно.

"Но в январе этого года правительство запретило своим гражданам ездить на работу в Россию и Украину и попросило Москву репатриировать всех завербованных непальцев" , - пишут в издании.

Суперинтендант Наварадж Адхикари сообщил, что полиция страны принимает меры к агентам, помогающим оформлять необходимые документы для пересечения границы РФ и незаконного ведения войны.

"Полиция уже арестовала 22 подозреваемых. Это большая и серьезная проблема" , - сказал он.

Следует отметить, что в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.

Также о привлечении иностранных наемников из Кубы и Непала сообщали в Центре национального сопротивления. Захватчики свозят боевиков на оккупированные территории Украины, где проходят подготовку под руководством "вагнеровцев".