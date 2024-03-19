В ГУР расказали о новых киберударах по объектам РФ
Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины и активисты группы BO Team за последнюю неделю осуществили ряд кибератак по объектам РФ. Об этом проинформировало ГУР в Telegram .
Под киберударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины.
Разведчики с 11 по 18 марта 2024 года:
- атаковали ресурсы ПАО Ростелеком – выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ.
- получили доступ к системе электронного документооборота властей российской Белгородской области, осуществили фейковые рассылки 12 тысяч местных чиновников;
- вывели из строя коммуникационное оборудование ООО Белзнак;
- уничтожили информационные ресурсы муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства;
- атаковали и уничтожили инфраструктуру ЗАО Томмолоко;
- захватили и уничтожили серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера 1Gb.ru и десятков тысяч обслуживаемых им вебсайтов;
- вывели из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в Новосибирске.
«Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов. Атаки на Россию в киберпространстве продолжаются» , — подытожили в ГУР.