В ГУР расказали о новых киберударах по объектам РФ

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины и активисты группы BO Team за последнюю неделю осуществили ряд кибератак по объектам РФ. Об этом проинформировало ГУР в Telegram .

Под киберударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины.

Разведчики с 11 по 18 марта 2024 года:

атаковали ресурсы ПАО Ростелеком – выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ.

получили доступ к системе электронного документооборота властей российской Белгородской области, осуществили фейковые рассылки 12 тысяч местных чиновников;

вывели из строя коммуникационное оборудование ООО Белзнак;

уничтожили информационные ресурсы муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства;

атаковали и уничтожили инфраструктуру ЗАО Томмолоко;

захватили и уничтожили серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера 1Gb.ru и десятков тысяч обслуживаемых им вебсайтов;

вывели из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в Новосибирске.