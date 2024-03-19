В Минобороны рассказали об ожиданиях от сегодняшнего "Рамштайна"

В министерстве обороны Украины назвали ожидание с сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн", которое началось в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Это уже 20-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Событие проходит на базе Воздушных сил США.

Украинскую делегацию возглавляет Министр обороны Украины Рустем Умеров.