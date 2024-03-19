В Минобороны рассказали об ожиданиях от сегодняшнего "Рамштайна"
В министерстве обороны Украины назвали ожидание с сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн", которое началось в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.
Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Это уже 20-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Событие проходит на базе Воздушных сил США.
Украинскую делегацию возглавляет Министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Приоритетами на этом заседании для Украины является предоставление систем ПВО и ракет к ним, ракеты дальнего радиуса действия. Постоянным пунктом обсуждения остаются артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, современные системы РЭБ и РЭР, бронетехника", - говорится в сообщении.