Кабмин расширил направления государственной поддержки аграриев

Кабмин принял постановление, которое расширяет направления государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, также были увеличены суммы выплат.﻿ Об этом заявили в министерстве аграрной политики, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению министерства, Кабмин принял постановление № 300 "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции". Этот порядок был утвержден еще в 2022 году.

В частности, бюджетные средства будут предоставляться по следующим направлениям и в таком размере:

бюджетная субсидия на 1 га аграриям, которые обрабатывают до 120 га земель сельскохозяйственного назначения. Размер увеличили с 3,1 тыс грн до 4 тыс грн на 1 га;

отдельная бюджетная субсидия на 1 га для аграриев с деоккупированных территорий и тех территорий, на которых завершены боевые действия. Размер поддержки - 8 тыс грн на 1 га;

специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений производительности. Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, смогут получить 7 тыс грн на одну голову;

специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и/или овец. Размер поддержки - 2 тыс грн на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.

Заявки на получение бюджетной помощи подаются в ГАР после обнародования объявления о начале приема: с 1 мая по 30 июня 2024 года, пояснили в министерстве.