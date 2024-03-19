В РФ загорелся и затонул траулер "Капитан Лобанов"

В России загорелся, а после затонул траулер "Капитан Лобанов". Это уже не первый подобный инцидент с судном. ﻿Со ссылкой на росСМИ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Руководитель пресс-службы Калининградского областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что возгорание на судне возникло "в результате нештатной ситуации".

При этом он подробности происшествия не привел. Он также добавил, что в результате инцидента пострадали несколько человек.

В то же время Telegram-канал 112 сообщает, что российский траулер затонул в Балтике недалеко от города Пионерский. Утверждается, что один человек погиб, еще двое пропали без вести.

Издание отмечает, что три года назад траулер "Капитан Лобанов" завалился набок при спуске на воду, после чего частично затонул.