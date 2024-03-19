В ГУР рассказали о росте недовольства россиян Путиным
В России среди населения все больше накапливается усталость от путинского режима и, в частности, от последствий начатой диктатором Путиным войны против Украины. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время эфира телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"Можем констатировать, что действительно все больше россиян ощущают на себе последствия войны, которую Путин принес не только в Украину, но и на территорию России", - отметил представитель ГУР.
По словам Юсова, последние события на территории Белгородской и Курской областей, инциденты на промышленных предприятиях, на нефтеперерабатывающих заводах, военных предприятиях вместе с потоком ликвидированных и раненых оккупантов, возвращающихся на территорию РФ из Украины, будут иметь последствия для режима Путина.
"Они влияют и накапливают эффект усталости от действий Путина. И безусловно, это будет иметь свои последствия, свое продолжение", - отметил он.