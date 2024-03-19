У РФ сейчас меньше возможностей для минирования Черного моря – спикер ВМС

У врага сейчас гораздо меньше возможностей для минирования Черного моря, чем было раньше. Вместе с тем, работы по разминированию для украинских взрывотехников и так достаточно много. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сейчас способностей гораздо меньше. В последнее время, когда это происходило, использовали именно авиацию, после потери сбрасывавшего донные мины дежурного Су-24 в течение нескольких месяцев они этого уже не делают. Таких кейсов, чтобы они сейчас минировали, не готов навести" , - сказал Плетенчук.

Он добавил, что несмотря на это в море и так много мин – "они самостоятельно непредсказуемо перемещаются, плюс последствия подрыва Каховской ГЭС, когда в море смыло все, чем был заминирован левый берег, поэтому… хватает ежедневной работы по поиску минно-взрывных предметов и их обезвреживание".