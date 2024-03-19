Генсек ООН призвал мир к ядерному разоружению

, сообщает Зеркало недели.

Геополитическая напряженность и недоверие, которые возникли сегодня в мире, увеличивают риск ядерной войны до самой высокой точки за последние десятилетия. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на последнем заседании.

Он отметил, что популярный биографический фильм о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере "воплотил суровую реальность ядерного конца света в яркую жизнь для миллионов людей во всем мире".

"Человечество не сможет пережить продолжение Оппенгеймера. Ядерное оружие - самое разрушительное оружие, когда-то изобретенное, способное уничтожить всю жизнь на Земле" , - сказал Гутерреш.

Он призвал мир осуществить ядерное разоружение. Первым шагом на этом пути должна стать ликвидация ТЯЗ.