Финляндия передала Украине катера, их доставят через Румынию – СМИ

Финляндия безвозмездно передала Украине боевые катера, которые будут доставлены транзитом через Румынию. Об этом пишут румынские СМИ, сообщает Укринформ.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в понедельник румынскому парламенту, что он одобрил транзит военных катеров, переданных Финляндией Украине, через территорию Румынии. Однако количество и тип передаваемых катеров не разглашаются.

Глава румынского государства также одобрил подготовку около 50 украинских военнослужащих в Румынии, которых будут обучать этим катерам.

Военно-морские силы Финляндии имеют десантные корабли класса Jehu и транспортные корабли классов Jurmo и Uisko, однако финские власти не разглашают содержание пакета военной помощи, переданного Украине.